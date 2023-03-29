  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu, ABD Ankara Büyükelçisi Flake ile bir araya geldi
Takip Et

Kılıçdaroğlu, ABD Ankara Büyükelçisi Flake ile bir araya geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

Görüşmede, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.

 

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin üretmesi lazımKılıçdaroğlu: Türkiye'nin üretmesi lazımGündem

 