Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya geldi. Sezer, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklediğini söyledi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü.
Sezer'in Gölbaşı'ndaki konutunda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurlayan Sezer, basın mensuplarının "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor musunuz?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi.
Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu için başarı dileğinde bulundu.
Bu konularda ilginizi çekebilir