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Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüştü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya geldi. Sezer, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklediğini söyledi.

Haber Merkezi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü.

Sezer'in Gölbaşı'ndaki konutunda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurlayan Sezer, basın mensuplarının "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor musunuz?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi.

Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu için başarı dileğinde bulundu.

 

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