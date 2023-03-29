Kılıçdaroğlu: Bay Kemal kadınlar ve çocuklar üzerinden pazarlık yapmaz

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kadınlara saat 21.00 için çağrı yaptı. Ardından bir video yayınlayarak Millet İttifakı'nda kadınlar için yapılacakları anlattı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu aralar gittiğimiz her yerde kadınlar sessizce yanıma geliyor. Seçimle ilgili sorular soruyorlar. Çok ama çok kaygılılar. Başörtülüsü, başı açığı, bekarı, evlisi, annesi... İnanın hiç fark etmiyor. Hepsinin kaygısı aynı. Temel kadın haklarının bir seçimde oylanmasını anlayamıyorlar. Haklarının bir seçim havucu olarak radikal unsurlara sunulması onları dehşete düşürmüş durumda.

Kadınların sırtında zaten bir deva yük var. Çocuğa, hastaya, yaşlıya, evin işine, her şeye yetmeye çalışıyorlar. Çoğu ev kadının hiçbir güvencesi yok ülkede. Bu yük yeterince ağır değilmiş gibi bir de şimdi en temel haklarının alınması tehdidiyle karşı karşıyalar.

Türkiye için büyük talihsizlik

Çok ama çok büyük talihsizlik. Onlar için değil, tüm Türkiye için bu çok büyük bir talihsizlik. Bu gece kadınlara seslenmek istiyorum: Türkiye sizleri çok yordu, bunu biliyorum. Özellikle genç muhafazakar kadınlara; Bay Kemal gelirse, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz, propagandasını yaptılar. Aylarca yaptılar, günlerce yaptılar. Sürekli yalan söylediler, iftira attılar, karalamalar yaptılar.

Ben o masaya oturup çocuklarımın yüzüne bakamam

Bunu yapanlar sonra pazarlık masalarına oturdular, ve sizler bir çırpıda üç beş oy için yarı yolda bıraktılar. Mübalağa etmiyorum, üç beş oy için yarı yolda bıraktılar. Aslında bu yaptıklarının bir adı var ama söylemeye dilim varmıyor. Altını özellikle çizmek isterim: Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez. Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz. Ben o masaya oturup, sonra evime dönüp eşimin ve kızlarımın yüzüne bakamazdım.

Hangi konuda bana iftira attılarsa, beni karaladılarsa hep o suçları kendileri işlediler. Genç muhafazakar kadının kazanımlarını masaya kendileri yatırdılar. Bir çırpıda genç kızlarımıza ihanet ettiler.

Bu vesileyle Bay Kemal'in iktidardaki ilk 6 ay için kadınlara neyi önerdiğini hatırlatmak isterim. Bay Kemal:

1- Aile destekleri sigortası üzerinden ev kadınlarının sosyal güvenliğinin sağlanmasını öneriyor,

2 - Kreşlerin sayısını artırmayı öneriyor,

3 - İstihdama kadının katılımını sağlayacak teşvikler öneriyor, kamu dahil hiçbir istihdam alanında hak kaybı olmayacağının garantisini veriyor,

4 - Kadın girişimcinin önünü açmayı öneriyor,

5 - Halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır öneriyor,

6 - Boşanan kadınlar için yeni başlangıçlar fonu oluşturmayı öneriyor,

7 - Doğum iznine ayrılmış ve kanunu süre içinde işine dönememiş kadınların dönüşü için şirketlere teşvikler vermeyi öneriyor,

8 - Yönetim kademelerinde kadın oranı yüksek olan şirketlere vergi kolaylığı öneriyor,

9 - Kadına yönelik şiddetle mücadelede gerekli tüm mekanizmaları ve bütünlükçü politikaları hayata geçirmeyi öneriyor.

10 - Kadın sağlığında büyük reformlar öneriyor.

Bay Kemal aslında baharların en güzelini vaat ediyor. Kadınlar için de bahar gelecek diyor. Çünkü Bay Kemal kadınlar güçlendikçe Türkiye'nin de güçleneceğini biliyor ve buna inanıyor.