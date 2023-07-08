Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları MYK üyeleriyle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki MYK üyeleriyle bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede 14 ve 28 Mayıs'taki seçimler, kadın kollarının çalışmaları ve yerel seçimler konuşuldu. Kadın Kolları MYK üyeleri, seçim sürecindeki saha deneyimlerini paylaştı.

Seçim sonuçlarına çok üzülmelerine rağmen yılgınlığa kapılmadan yerel seçimlere odaklandıklarını ifade eden üyeler, büyükşehir, il, ilçe ve beldelerdeki CHP'li yerel yönetici sayısını artırmak için başlattıkları çalışmaları anlattı.

CHP Kadın Kollarına yönelik SWOT analizi sunumu yapan Nazlıaka, 303 ilçede parti tarihinde ilk kez Kadın Kolları İlçe Başkanlığı kurduklarını, son 2 yılda 123 bin yeni üye yaparak partideki kadın temsil oranını yüzde 36'ya çıkardıklarını kaydetti.

Yerel yönetimlerde mevcut kadın temsil oranlarına dair verileri paylaşan Nazlıaka, yerel seçimlerde bu oranların artmasını, emek ve liyakat esasıyla belediye meclis üyeliklerinde sıralamanın "bir kadın bir erkek" olarak yapılmasını talep etti.

"Sizleri destekliyorum"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da kadın kollarından, örgüt içinden daha çok kadın belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi adayı çıkarmalarını istedi.

Kılıçdaroğlu, "Direnin, güçlü adaylar çıkarın ve kazanın. Kadın üye sayısını artırın. Daha fazla kadının siyasette aktif yer alması için partimize yeni kadın üyeler katın. Biz kadınları her daim destekliyoruz. Trakya bölgesinde, Antalya'da, İzmir'de daha çok kadın yönetici görmek istiyorum. Kadın belediye başkanı sayısının artması gerektiği görüşünüze katılıyorum. Sizleri destekliyorum." ifadelerini kullandı.