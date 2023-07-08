CHP'den 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne tepki

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kendi yapısını yerinde inşa etmek isteyen depremzedeler için açıkladığı hibe rakamlarını eleştirdi.

Yazılı açıklamasında 500 bin lira tutarındaki hibe ile bir deprem konutunun kaba inşaatının bile yapılamayacağını belirten Akın, iktidarın seçimden sonra faturayı depremzede vatandaşlara da kestiğini söyledi.

Bakan Özhaseki'nin açıkladığı "yerinde dönüşüm" kapsamında depremzedelere konutlar için 500 bin lira, iş yerleri için ise 250 bin lira tutarında hibe verilmesinin güncel koşullarda hiçbir anlamı olmadığını belirten Akın, "Depremin ardından 11 Şubat 2023 tarihinde açıklanan yaklaşık birim maliyetine ilişkin tebliğin bugün hiçbir geçerliliğinin olmadığı ortada. 500 bin lira tutarındaki hibe ile depremzede vatandaşlarımıza kendi evini yap demek vicdansızlıktır. İnşaat maliyetleri her gün artarken '500 bin lira veriyorum, kendi evini kendin yap' demek depremzede vatandaşları kaderine terk etmektir." ifadelerini kullandı.

Depremin ardından yayımlanan yaklaşık birim maliyetiyle güncel maliyetler arasında büyük bir fark oluştuğunu anlatan Akın, verilecek hibeyle metrekare başına düşen miktarın tebliğde belirlenen metrekare maliyetinin altında kaldığını kaydetti.

Verilecek hibeyle deprem konutu yapılamayacağını savunan Akın, "gerçek maliyetler" üzerinden tekrar hesaplama yapılmasını istedi.