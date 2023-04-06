Kılıçdaroğlu: İnce'ye bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı

Kılıçdaroğlu, Habertürk TV yaptığı açıklamada, geçen hafta Muharrem İnce ile görüşmesi sırasında değil ama daha öncesinde kendisine bir teklif götürüldüğünü açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "Buluşma günü bir teklif olmadı. 14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı, bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak, ayrıntıya girmek istemem. Herkesin iradesine saygı duymak gerekir" diye konuştu.

Milletvekili listeleriyle ilgili çalışma

Kılıçdaroğlu merakla beklenen milletvekili lesteleriyle ilgili, "Ortak liste için çalışıyoruz. Önemli bir seçim Türkiye açısından. Komşularımız açısından da çok önemli. Bilime, akla, sağduyuya dayanan, kutuplaştırmayan, kucaklaştıran siyasete ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Seçimi kazanacağız, en geç 1 yıl içinde Türkiye'yi nefes alır hale getireceğiz. Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek.

AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları ülkemize getireceğiz. Neden insanlar yan yana gelince özgürce konuşamıyorlar? Bu Türkiye açısından utançtır. İnsanlar düşüncelerini söylerler. Emin olun, telefonla konuşurken 'Acaba biri bizi dinliyor mu?'. Ben söylüyorum, dinliyorlar. Demokrasi temel kavramdır ve 6 lideri bir araya getiren de demokrasi özlemidir.

Birinci turda sonucu alacağımıza inanıyorum. Sağ duyu galip gelecek. Ülke bu haldeyken, pazarlar ateş pahasıyken, insanlar evine yiyecek götüremezken ne lüksümüz var. Bir an önce bunun bitmesi lazım. Son düzlükte seçmenin sağ duyusuna güveniyorum.

Çiftçinin, üreticinin kazanacağı, istihdamın büyüyeceği, fabrikaların çalışacağı bir Türkiye hayal ediyoruz."

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce'den bir açıklama geldi.

İnce, "Kendisi (Kılıçdaroğlu) tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" yanıtını verdi.