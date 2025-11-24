Kılıçdaroğlu: Linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, CHP'nin katılmayacağını açıkladığı İmralı ziyareti ilişkin de, “Milletimizin CHP'den beklentisi, kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir.” demişti.

Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tepkilere ilişkin TGRT'nin Ankara temsilcili Fatih Atik'e konuştu:

"Kemal Bey, hakkındaki karalama kampanyalarına üzülmüş, ihraç edilsin taleplerine gerçekten üzülmüş. Tüm bunları anlamlandırmakta zorlandığını belirteyim, üzüntüsü yüzünden belliydi. Yolsuzlukla alakalı hiç bir şeye taviz vermediğini söyledi. 'Benden ne söylememi bekliyorlar?' gibi ifadeler kullandı."

Atik, Kılıçdarouğlu'na "Neden böyle bir şey yaptınız" sorusunu yönelttiğini ve şu yanıtı aldığını belirtti: