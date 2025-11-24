Kılıçdaroğlu: Linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini eleştirdiği videosunun ardından gelen tepkilere ilişkin "Çektiğim videodan sonra karşı karşıya kaldığım bu linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, CHP'nin katılmayacağını açıkladığı İmralı ziyareti ilişkin de, “Milletimizin CHP'den beklentisi, kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir.” demişti.
Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tepkilere ilişkin TGRT'nin Ankara temsilcili Fatih Atik'e konuştu:
- "Kemal Bey, hakkındaki karalama kampanyalarına üzülmüş, ihraç edilsin taleplerine gerçekten üzülmüş. Tüm bunları anlamlandırmakta zorlandığını belirteyim, üzüntüsü yüzünden belliydi. Yolsuzlukla alakalı hiç bir şeye taviz vermediğini söyledi. 'Benden ne söylememi bekliyorlar?' gibi ifadeler kullandı."
Atik, Kılıçdarouğlu'na "Neden böyle bir şey yaptınız" sorusunu yönelttiğini ve şu yanıtı aldığını belirtti:
- "Çektiğim videodan sonra karşı karşıya kaldığım bu linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum. Ben tüccar değilim, müteahhit değilim, iş adamı değilim, üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar bürokraside görev yaptım. Devletin iç yapısını çok iyi bilen birisiyim, binlerce memura amirlik yaptım. Büyük bütçeler yönettim ama adım hiçbir zaman yolsuzluğa bulaşmadı."
- "Milletvekilliği yaptım, Grup Başkan Vekilliği yaptım, Genel Başkanlık yaptım onca yıl en sonunda Cumhurbaşkanı Adayı oldum ama hiçbir zaman 76 yıllık ömrüm boyunca akçeli işlere karışmadım. CHP'nin kurumsal kimliğinin de adı yolsuzluklarla anılamaz ama buna rağmen CHP'nin yolsuzluklarla anılmaması gerektiğini söylememden daha doğal ne olabilir? Ne deseydim iddialar ortada, iddianameler ortada ne söylememi bekliyorlar ki? Yolsuzlukla ilgili bana bir şikayet olduğunda gereğini yaptım. İddianamede adı geçenler temizlenip gelsin. CHP, yolsuzluk iddialarına kalkan edilecek bir parti değildir."