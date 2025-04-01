Kılıçdaroğlu yanıtladı: Kurultayda aday olacak mı?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda parti genel başkanlığına aday olup olmayacağı sorusuna cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, kurultay ve adaylık hakkında şunları söyledi:

"Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması.

İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur."