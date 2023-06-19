Kılıçdaroğlu'dan saldırıya uğrayan Sinan Aygül'e geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis'in Tatvan ilçesinde darbedilen gazeteci Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, telefonla aradığı Aygül'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, hukuki desteğe hazır olduğunu kaydetti.

Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygül, "Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylaninin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesine götürülüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırı sonrası Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de, sosyal medya hesabından, "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğmiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygüle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen Belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz." açıklaması yaptı.

TGC'den kınama mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Aygül’e yapılan saldırıyı kınadı. Gazeteciler Cemiyeti’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gazeteci Sinan Aygül’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yerel gazeteciler hemen her gün şiddete uğruyor. Geçen yıl Kocaeli’de Güngör Arslan’ın öldürülmesi unutuldu mu? Cezasızlığa karşı önlem almayan yetkililer saldırılardan sorumludur! Gazetecilere saldırıları durdurun!” ifadelerine yer verildi.

Koruma polisi açığa alındı

Mehmet Emin Geylani, Sinan Aygül’e saldıran koruma Yücel Baysali’nin açığa alındığını duyurdu. Geylani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Tatvan’da yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan talihsiz olay ile ilgili Belediye personelimiz Yücel Baysali açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur…” ifadelerini kullandı.

Valilikten açıklama

Bitlis Valiliğinden önceki gün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 15.15 sıralarında Tatvan ilçemizin Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı sokakta kavga ihbarı alınmıştır. Alınan ihbarın incelenmesi neticesinde; Tatvan'da gazetecilik yapan Sinan Aygül'ün darp edilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışan Y.B isimli şahıs ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan Polis Memuru E.K hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak Polis Memuru E.K görevden uzaklaştırılmıştı. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir."