Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

FOX TV'de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"(Ortak mutabakat metni) Yapıcı bir eleştiri gelmedi. Sayın Erdoğan’ı dinlediğinizde 'Şurası doğrudur' diyebilirdi. Bana göre sağlıksız bir eleştiri yaptı. Her şey burada yok. Bu bir ortak mutabakat metni, altı liderin evet biz bunu yapacağız dediği bir metin. Burada neyi öngörüyoruz? Türkiye’nin teknoloji devrimini yakalamasını, üniversitelerin özerkliğini, adaleti, hukuku öngörüyoruz. Türkiye’de bir kez daha yolsuzluk olmasın diye bizim parlamentoda yeni bir yasal düzenleme yapmayı öngörüyoruz. Ele aldığımızda mesela yolsuzluklar konusunda, gelir dağılımı, istihdam yaratma konusunda üreticilerin üretmesi konusunda duyarlıyız. Yani birden fazla konumuz var. Eksiğimiz olabilir elbette. Onları da saygıyla karşılarız. Hayat dediğiniz durağan değildir. Her değişim yeni krizler yaratabilir. Önemli olan bir araya gelip sorunları çözelim demek. Devleti bir kişiye teslim ederseniz bunu bir kişi yapamaz. Cumhur İttifakı’nın böyle bir çalışması var mı? Bir masa etrafında Türkiye’nin sorunlarını tartıştılar mı? Tam tersine Millet İttifakı’nı nasıl dağıtırız diye...

"Neden bu yatırımları yok etmek isteyeyim?"

"Damat (Selçuk Bayraktar) İkitelli'de fabrika açtığında ilk ben gittim, babasıyla görüştüm. Neden bu yatırımları yok etmek isteyeyim? Niye yok edeyim savunma sanayisini? Tank-palet fabrikasını kime verdiler? O fabrikayı şanlı Türk ordusuna verilmesini savunan kim? Ya Allah aşkına bunların tarım bakanı Fransa’ya gidip Fransa tarımına yaptığı katkılar nedeniyle ödül alan bu değil mi?

"14 Mayıs’tan sonra yolsuzluğun rakamlarını görmek istiyoruz"

Uzmanlar bir rapor hazırladı. Türkiye’nin 418 milyar dolar parasının hiç edildiğini biliyoruz. Bütçenin denetlendiği kurum Sayıştay. Bu kurumun 85 milyonun hassasiyetini dikkate alması lazım. Bizim ödediğimiz vergiler nerelere harcandı? Bunu denetleyen kurum Sayıştaydır. Sayıştayın raporlarında 418 milyar doların nasıl harcandığını görmemiz lazım. Bizim elimizdeki raporlarla karşılaştıracağız. İktidar rahatsız olduğu için raporlar makaslanıyor. 14 Mayıs’tan sonra yolsuzluğun rakamlarını görmek istiyoruz.

"Veriler olmadan kararlar alamazsınız"

Bütün bu kurumların başına liyakatli olanı getireceğiz. Durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Rakamların doğru dürüst bilinmediği bir Türkiye gerçeği var. Bürokratlar görevlendirilecek ve bize gerçek bir Türkiye rakamı verin diyeceğiz. Veriler olmadan kararlar alamazsınız. Devlet bilgiyle, birikimle yönetilir.

"AK Partili vekiller ellerini kaldırıp indiriyor"

Ne gücü var bu parlamentonun? AK Partili vekiller ellerini kaldırıp indiriyor. Yanlışı görüyorlar ama bir dönem daha milletvekili olmak için böyle yapıyorlar. TMSF, Canikli ile ilişki kurduktan sonra oradaki yolsuzluklar ne savcı tarafından soruşturulabilir, ne mahkemede kovuşturulabilir. Böyle kanun çıkardılar. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Siz rüşvet soruşturulmasın diye kanun çıkaran siyasi partiye nasıl oy veriyorsunuz? İlkokula giden çocuk bile bu kadarı olmaz der. Soygun düzeni var. 418 milyar dedik biz bulduk ama belki çok daha fazla.

Anayasa Mahkemesi seçimi

(Anayasa Mahkemesi seçimi) Sayın başkanı (Zühtü Arslan) yürekten kutlayalım. Rakip dediğiniz kim? İrfan Fidan. İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı yaptı kimin talimatlarını yaptı Erdoğan’ın Yargıtaydan yıldırım hızıyla AYM’ye çıktı. Bu olmaz. Bu yargıyı zedeler. Ayıp olan ne? Onun yaptığı ayıp değil, o zaten bütün duvarları yıkmış vaziyette, beni asıl yaralayan Yargıtayın o kişiyi seçmiş olmasıdır. 100 kusür yıllık bir kurum Yargıtay. Gelenekleri, örfü olması gereken bir kurum bir talimatla alıyor bir kişiyi Yargıtayda bir kararın altına imza atmadan bu beyefendiyi atıyorlar. Niye atıyorlar? Kendi talimatlarını yerine getirecek hakim bulmak için.

Yargı kirlenirse ve yargı görevini yapmazsa devlet organize suç örgütüne dönüşebilir. Türkiye’nin geldiği noktalardan biri de budur. Bürokrasinin bu kadar çürüdüğünü bizim tarihimizde hiç görmemiştik. Ben o zatın yemin törenine de katılmadım.

Adaylık konusu

Temel (Karamollaoğlu) Bey masaya aday ismi olarak Kılıçdaroğlu’nu getirirse?

Şöyle mutabakat olması lazım. Bir adayın gelmesi onun çıkması diye bir şey yok. Öteden beri üzerinde durduğum mutabakat olması.

Bu soru geldiğinde sizin oyunuz ne olur? İtiraz eder misiniz?

Benim itiraz etmeye hakkım yok zaten diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz? diye özel bir itirazım olmaz. İşin doğasına aykırı olur bu."