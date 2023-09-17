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Kılıçdaroğlu'ndan İzmir İl Kongresi'nde çıkan olayları araştırma talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi'nde çıkan olayların araştırılması talimatı verdi.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir İl Kongresi'nde yaşanan olayların araştırılması talimatını verdiği bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir." ifadesi kullanıldı.

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