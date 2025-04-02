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Kimlik kontrolü sırasında saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu

İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü sırasında silahlı saldırıya uğrayan bekçi hastanede şehit oldu.

Haber Merkezi
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Kimlik kontrolü sırasında saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu
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Bağcılar, Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta şüpheli üç şüpheli, rutin kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Saldırıda yaralanan bekçi Uğur Gölçek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. 

Çok sayıda boş kovan bulundu 

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yapıldığı sokaktaki delilleri tek tek topladı, arka sokaklarda da yerlerde çok sayıda boş kovan bulundu.

Sokak aralarını ve caddeleri trafiğe kapatan polis ekipleri, kaçan saldırganların eşkalini belirlemek için çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını aldı.

Bekçi şehit oldu

Hayati tehlikesi bulunan bekçi, bugün hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden şehit bekçi ile ilgili açıklama geldi. 

Valilik açıklamasında, "İlimizde uygulama görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Uğur Gölçek’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Kahraman bekçimizin ruhu şâd, makamı âli olsun. Kederli ailemizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. 

4 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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