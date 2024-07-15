'Kimse güvenli olmayan binada yaşamak ve çalışmak istemez'

ANKARA(EKONOMİ) - ALTER Uluslararası Mühendislik ve Mimarlık Yönetici Ortağı Dide Özdikmen, güçlendirilmiş binaların depremin hasarsız atlatılabilmesine olanak sağlayacağını belirterek, kimsenin güvenli olmayan binada yaşamak ve çalışmak istemeyeceğini söyledi.

Türkiye’nin deprem ülkesi olarak yakın tarihte çok büyük ve yıkıcı depremler yaşadığını hatırlatan Özdikmen, son depremin yaralarının sarılması döneminde olası depremlere de hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Özdikmen, mevcut binaların dirençlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için yapısal analizle birlikte, yapının ayrıntılı modellemesi kullanılarak depreme dirençli binaların oluşturulmasının mümkün olduğunu aktardı.

Yaşanan can kayıpları yanı sıra depremlerin çok büyük ekonomik tehdit oluşturduğunun da altını çizen Özdikmen, “Farklı depreme dayanıklılık teknikleri sunabilen mühendislik uygulamaları ile evlerin, işyerlerinin, okulların, hastanelerin ve otellerin güvenli hale gelebilmesi mümkündür” dedi.

Eski yapıların gelişmiş tasarımlarla veya malzemelerle güçlendirilmesi, yeni yapıların sıfırdan inşa edilmesi kadar önemli olduğuna değinen Dide Özdikmen, “Yaşadığımız bölgenin risklerine göre tedbir almak bizim için kaçınılmaz bir durum. Sismik risklere göre tasarım yapmak, mevcudu irdeleyerek güçlendirme projeleri hazırlamak mümkün. Özellikle deprem riskli bölgelerde riskli binaların sayısı oldukça fazla” diye konuştu.

Mühendisler ve bilim insanlarının zaman içerisinde çok önemli teknikler geliştirdiğini vurgulayan Özdikmen, “Güçlendirme çalışmalarında; yüzen temel, çekirdek duvar, sarkaç gücü gibi çok sayıda teknik kullanılıyor. Özellikle okulların, hastanelerin, otellerin, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu binaların bir an önce bu çalışmaları gerekiyorsa kendi kaynaklarıyla yaptırması hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.