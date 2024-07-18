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Kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu bir kişi Alanya'da yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

Haber Merkezi
AA
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Kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu bir kişi Alanya'da yakalandı
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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yabancı uyruklu I.V'nin Interpol tarafından uluslararası seviyede arandığını tespit eden ekipler, Oba Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

 

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