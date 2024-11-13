  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kışlasız bedelli askerlik gündemde mi? Bakan Güler açıkladı
Takip Et

Kışlasız bedelli askerlik gündemde mi? Bakan Güler açıkladı

Gündemde olan kışlasız bedelli askerlik taleplerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den cevap geldi. Güler, "Gündemimizde öyle bir şey yok" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kışlasız bedelli askerlik gündemde mi? Bakan Güler açıkladı
Takip Et

Gençler, kışlasız bedelli askerlik uygulamasının bir an önce yasalaşması talep ediyordu. Bu taleplerine yönelik bir internet sitesi oluşturan gençler, seslerini duyurmaya çalışırken, DEVA Partisi de bu isteği destekleyerek TBMM gündemine taşıdı.

"Gündemimizde öyle bir şey yok"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, son dönemin en çok tartışılan konularından olan kışlasız bedelli askerliğe ilişkin TV100'e açıklamalarda bulundu. Güler, "Gündemimizde öyle bir şey yok. Olabileceğini de değerlendirmiyorum" dedi.

Çıkan savaşları işaret ederek Batı ülkelerinin attığı adımları işaret eden Bakan Güler, "Avrupa’daki birçok ülke zorunlu askerlikten vazgeçmişken Rusya-Ukrayna savaşını gördükten sonra zorunlu askerliğe dönüyorlar. Orada bunlar yapılırken biz kışlasız askerlik diye bir şey kabul edebilir miyiz?" şeklinde konuştu.

Bingöl Valiliği’nden "Cem Adrian konseri iptal edildi" iddialarıyla ilgili açıklamaBingöl Valiliği’nden "Cem Adrian konseri iptal edildi" iddialarıyla ilgili açıklamaYaşam

 

Narin davasında yeni gelişme: Komisyon üyeleri taraf olarak yer alacakNarin davasında yeni gelişme: Komisyon üyeleri taraf olarak yer alacakGündem

 

Gündem
Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı çıktı!
Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı çıktı!
Eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldüren korumasına müebbet hapis kararı
Eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldüren korumasına müebbet hapis kararı
MHP’den ikinci 'Vakit Tamamdır' mesajı: Bu kez saat 15.00’te paylaşıldı
MHP’den ikinci 'Vakit Tamamdır' mesajı: Bu kez saat 15.00’te paylaşıldı
Narin davasında yeni gelişme: Komisyon üyeleri taraf olarak yer alacak
Narin davasında yeni gelişme: Komisyon üyeleri taraf olarak yer alacak
Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı
Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı
Pazarlıklara liderler başladı: Hangi parti ne kadar asgari ücret istiyor?
Pazarlıklara liderler başladı: Hangi parti ne kadar asgari ücret istiyor?