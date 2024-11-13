Kışlasız bedelli askerlik gündemde mi? Bakan Güler açıkladı

Gençler, kışlasız bedelli askerlik uygulamasının bir an önce yasalaşması talep ediyordu. Bu taleplerine yönelik bir internet sitesi oluşturan gençler, seslerini duyurmaya çalışırken, DEVA Partisi de bu isteği destekleyerek TBMM gündemine taşıdı.

"Gündemimizde öyle bir şey yok"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, son dönemin en çok tartışılan konularından olan kışlasız bedelli askerliğe ilişkin TV100'e açıklamalarda bulundu. Güler, "Gündemimizde öyle bir şey yok. Olabileceğini de değerlendirmiyorum" dedi.

Çıkan savaşları işaret ederek Batı ülkelerinin attığı adımları işaret eden Bakan Güler, "Avrupa’daki birçok ülke zorunlu askerlikten vazgeçmişken Rusya-Ukrayna savaşını gördükten sonra zorunlu askerliğe dönüyorlar. Orada bunlar yapılırken biz kışlasız askerlik diye bir şey kabul edebilir miyiz?" şeklinde konuştu.