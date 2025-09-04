Kıyma makinesinde gizli düzenek bulundu! Bozuk etleri çeken kasap mühürlendi

Temiz etleri çekiyormuş gibi yapıp gizli bölmeye ayırıyorlar. Bozuk etleri ise kıyma olarak vatandaşa veriyorlardı. Kıyma makinesinde gizlenmiş düzenekte halk sağlığını tehlikeye atan o kasaba işlem yapıldı.

Kasap kapatıldı, para cezası kesildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tüketim tarihi geçen ürün satan kasap kapatılarak para cezası uygulandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şahinbey Zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte "et bankası" isimli iş yerini denetlediklerini belirtti.

Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Tahmazoğlu, "Temiz etleri çekiyormuş gibi yapıp çekmeden gizli bölmeye ayırıp, bozulmuş ve pis etleri makinede çekerek vatandaşımıza satan iş yeri belediyemiz tarafından kapatılmış, para cezası uygulanmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Halkın sağlığıyla oynanmasına, vicdansızlara asla ve asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekipler kıyma makinesindeki düzeneği görüntüledi

Mehmet Tahmazoğlu tarafından paylaşılan görüntülerde, zabıta ekiplerinin kıyma makinesini yan tarafa çektiğinde duvarda bir bölme bulunması, kıyma makinesinin altına yapılan düzenek, tarihi geçmiş, satışa uygun olmayan etler ve ürünler ile işletmenin kapatılması yer alıyor.

286 kilogram bozulmuş ve kokuşmuş kırmızı et imha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde Gaziantep Şahinbey'de borular aracılığıyla makinaya taşınan bozuk etlerin halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan bir sistemle işlendiği bir işletmenin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından gıda denetimlerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, Gaziantep Şahinbey'de gıda kontrol görevlileri ve Şahinbey Belediyesinin yaptığı denetim sonucunda, kıyma makinelerine gizlenmiş bir düzenekle tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığı tespit edildiği bildirildi.

Borular aracılığıyla makinaya taşınan bozuk etlerin halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan bir sistemle işlendiği belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Denetimlerimiz sonucunda, 286 kilogram bozulmuş/kokuşmuş kırmızı et, beyaz et ve tavuk taşlığı, 16 teneke izlenebilirliği olmayan zeytinyağı ve 9 kova salça tespit edilerek imha edildi. İşletme hakkında yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını hiçe sayan bu duruma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca Şahinbey Belediyesi tarafından işletmenin ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz."

"Güvenilir gıda kırmızı çizgimiz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, güvenilir gıdanın kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı.

Yumaklı paylaşımda, "Yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde, vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz. Özveriyle çalışan gıda kontrol görevlilerimize ve bu konuda bizimle koordinasyon içinde olan yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.