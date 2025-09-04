Ağustosta en çok ucuzlayan ürün patates oldu

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en çok ucuzlayan ürün yüzde 10,4 ile patates olarak belirlenirken en yüksek fiyat artışı yüzde 36,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti.

Fiyat artışları un ve tahılları da vurdu

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 16,32 ile gazete ve dergiler ve yüzde 8,14 ile un ve diğer tahıllar izledi.

Ekmek ve sigara pahalanan ürünler arasında

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 8,11 ile ekmek, yüzde 6,36 ile sigaralar, yüzde 6,32 ile toz kakao ve yüzde 5,92 ile kahvaltılık tahıl ürünleri yer aldı.

Patates ve çocuk giyim ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 10,4 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 2,86 ile çocuk giyim, yüzde 2,06 ile mutfak mobilyaları, yüzde 1,97 ile şarküteri ürünleri, yüzde 1,87 ile televizyonlar takip etti.