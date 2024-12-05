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Kızgın pekmezi başından aşağı döktü! Görüntüler dehşete düşürdü

Adana’da simit üretiminde kullandığı kızgın pekmezi başına döken fırın işçisi, ağır yaralandı. Fırıncının borçları olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi
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Kızgın pekmezi başından aşağı döktü! Görüntüler dehşete düşürdü
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Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Simit üretilen bir fırında çalışan kişi, elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü. Kaynayan pekmez nedeniyle başında ve vücudunda yanıklar oluşan fırıncı yere yığıldı.

Korkunç olay güvenlik kamerasına yansıdı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Fırıncının bir süredir borçları olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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