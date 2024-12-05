Efor Holding, Çocuk Etkinlik Merkezi ile eğitime ve çevreye destek oluyor

Holding çatısı altında Efor Çay, Efor Kömür, Efor Gübre, Efor Enerji ve Efor Yapı şirketleriyle faaliyetlerini sürdüren Efor Holding; Ataşehir Belediyesi’yle ekolojik Çocuk Etkinlik Merkezi projesini hayata geçiriyor.

5 Aralık’ta imzalanan protokol kapsamında, Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki Necmettin Erbakan Parkı’nda, çevre dostu özelliklere sahip 6 derslikli bir etkinlik merkezi inşa edilecek. 1070 metrekare alana sahip olacak olan merkezin çocukların hem doğayla iç içe bir ortamda eğitim almasını hem de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamasını hedefliyor.

Çevresel sürdürülebilirlik ön planda

Bu özel proje, çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde geliştirilen pek çok yenilikçi özelliği bünyesinde barındırıyor. Etkinlik merkezinde yer alacak yağmur suyu toplama sarnıcı, çevresel kaynakların etkin kullanımı açısından önemli bir rol üstlenecek. Yağmur suları geri dönüşüm haznesinde toplanarak, bahçe sulama ihtiyacını karşılamak üzere yeniden kullanılacak. Ayrıca, çatıya yerleştirilecek güneş enerjisi panelleri sayesinde elektrik üretimi sağlanacak ve bu enerji tekrar kullanılarak, enerji tasarrufuna katkıda bulunulacak.

Çocukların doğayla etkileşimi desteklenecek

Çocukların doğayla etkileşimini artırmak amacıyla projeye 300 m²’lik bir hobi bahçesi dahil edilecek. Bu alanda çocuklar, kendi sebze ve meyvelerini yetiştirerek, doğa bilincini oyunla öğrenme şansı bulacak.

Ataşehir Belediyesi’yle gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, “Efor Holding olarak, yalnızca ekonomiye değil, topluma ve çevreye de değer katmayı bir görev biliyoruz. Bu projeyle hem çocuklarımızın kaliteli bir eğitim ortamına kavuşmasını sağlayacak hem de çevre dostu uygulamalarımızla sürdürülebilir bir gelecek için örnek teşkil edeceğiz. Eğitime ve sürdürülebilirliğe olan inancımızla bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz.”

İş birliğine dair görüşlerini aktaran Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Ülkemizin yarınlarını şekillendirecek olan çocuklarımız için çok anlamlı bir adımı atmanın gururunu yaşıyoruz. Ataşehirli çocuklarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmeleri için ilçemizdeki çocuklara yönelik merkezlerimizin sayısını artırmaya çabalıyoruz. Bugün burada, Ferhatpaşa mahallemizde hayata geçireceğimiz ‘Yuvamız Ataşehir Çocuk Etkinlik Merkezi’ için bu imza törenini düzenledik. Çocuklarımızın nefes alabileceği, güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten yağmur suyu toplama sarnıcıyla özel olarak inşa edilecek olan bu merkez çocuklarımıza çevre bilincini aşılayacak. 6 sınıf kapasiteli olan bu merkez, modern eğitim alanıyla Ataşehir'de çocuklarımıza güvenli ve çağdaş bir ortamda eğitim fırsatı sunacak” dedi.