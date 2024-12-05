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ABD, Avrupa ve Japonya'ya ürün gönderiyordu: Mobilya devi konkordato ilan etti

Bursa İnegöl merkezli mobilya firması Ezza Home, finansal sorunlar nedeniyle konkordato ilan etti.

Haber Merkezi
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ABD, Avrupa ve Japonya'ya ürün gönderiyordu: Mobilya devi konkordato ilan etti
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Mobilya ihracatında önemli firmalar arasında yer alan, Japonya, ABD, Avrupa ve Afrika gibi birçok ülkeye ürün gönderen Ezza Home, konkordato ilan etti. 

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda şirketin mali durumunu incelemek için 3 aylık bir süreç başlatıldı. Şirketin mali tablolarını denetlemek ve süreç boyunca kontrolü sağlamak üzere mali uzman Şükrü Çalışkan konkordato komiseri olarak atandı.

Mahkeme, 3 ay boyunca şirketin tahsilat girişimlerinin engelleneceğini hükme bağladı.

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