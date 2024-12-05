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Mahkeme süreleri kısalacak, davayı uzatan hakime soruşturma açılacak

Yargıda hedef süreler daha da kısaltılacak. Duruşmalar iki aydan fazla ertelenemeyecek. İstinaf süreci en fazla altı ay sürecek. Hedeflenen süreye uymayan hakim ve savcılarla ilgili teftiş mekanizması ve disiplin süreçleri daha etkin hale getirilecek.

Haber Merkezi
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Mahkeme süreleri kısalacak, davayı uzatan hakime soruşturma açılacak
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Uzun süren yargılamaların kısaltılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için Türk yargı sistemine getirilen hedef süre uygulamasında yeni adımlar atılacak.

Hedef süre uygulamasında yapılacak değişikliklerle bir davanın başlayıp karara bağlanması arasında geçecek süreler daha da kısaltılacak. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, davaların istinaf mahkemesindeki süresi altı ayı geçemeyecek. Şu anda istinafa giden bir dosyanın sonuçlanması en az iki yılı buluyor.

Buna göre;

Davayı uzatan hâkime soruşturma açılacak.

500 bin suçluya biyometrik takip yapılacak.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de uzun yargılama süreçlerinin kısaltılmasına ilişkin atılacak adımlarla ilgili bilgi verdi. Tunç, şöyle konuştu:

"Özellikle aile hukukuyla ilgili davaların uzun sürdüğü hepimizin malumu. Bunu daha hızlı hâle getirmeye dönük çalışmalar var. Bu konuda özellikle istinaf sürecinin hızlandırılması, uzun süren davaların sona erdirilmesiyle ilgili birtakım çalışmalarımız var. Hedef süre uygulamalarındaki sürelerin yeniden değerlendirilmesi, hedef süreye uymayan hâkim ve savcılarla ilgili teftiş mekanizmasının ve disiplin süreçlerinin daha etkin hâle getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Hatta şunu söylüyoruz: ‘İstinaf mahkemelerinde altı aydan fazla sürmesin’ diyoruz. Duruşmaların iki aydan fazla ertelenmemesini önereceğiz yargı reformu belgemizde.

Bir duruşma başladığında dava sonuçlanıncaya kadar kesintisiz sürmesi lazım. Zorunlu sebep, erteleme olabilir. Özellikle son zamanlardaki yargılamaları da takip ediyorsunuz, kesintisiz, hatta gece de devam eden duruşmalar var. Ama zorunlu bir sebep varsa, örneğin bir adli tıp raporu bekleniyorsa -ki o süreçlerin hızlandırılması lazım- erteleme olabilir. O sebeple özellikle aile hukukundan doğan davalarla ilgili olarak geciken adalet, adalet değildir. Her iki taraf, özellikle kadınların bu noktada mağdur olmaması açısından gerekli tedbirleri de alıyoruz."

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