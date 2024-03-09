Kızıl Goncalar’ın Affan’ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kimdir? Hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı?
Kızıl Goncalar dizisine Batuhan Bozkurt Yüzgüleç dahil oldu. Batuhan Bozkurt Yüzgüleç dizide Affan karakterini canlandıracak. Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in kim olduğu , hangi film ve dizilerde oynadığı merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar’ın Affan’ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kimdir? Hangi dizilerde ve fimlerde rol aldı? İşte detaylar…
Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kimdir?
Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, genç bir sinema ve dizi oyuncusudur. 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine Erkan Koçak Köstendil'in yönettiği "Suma" adlı filmde yer alarak başlamış ve bu performansıyla ödül kazanmıştır.
Daha sonra 2018 yılında "Bizim Hikaye" adlı dizide rol almış ve 2019 yılında ise "Çukur" dizisi kadrosunda yer almıştır. Şimdi ise " Kızıl Goncalar" adlı dizide Ayza'nın oğlu Affan karakterine hayat verecek.
Rol aldığı diziler
- Baraj (2020)
- Çukur (2019)
- Bizim Hikâye (2018)
Rol aldığı kısa filmler
- Suma (2017)