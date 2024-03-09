Kızıl Goncalar’ın Affan’ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kimdir? Hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı?

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kimdir?

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, genç bir sinema ve dizi oyuncusudur. 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine Erkan Koçak Köstendil'in yönettiği "Suma" adlı filmde yer alarak başlamış ve bu performansıyla ödül kazanmıştır.

Daha sonra 2018 yılında "Bizim Hikaye" adlı dizide rol almış ve 2019 yılında ise "Çukur" dizisi kadrosunda yer almıştır. Şimdi ise " Kızıl Goncalar" adlı dizide Ayza'nın oğlu Affan karakterine hayat verecek.

Rol aldığı diziler

Baraj (2020)

Çukur (2019)

Bizim Hikâye (2018)

Rol aldığı kısa filmler