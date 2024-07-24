Kocaeli Alikahya OSB Başkanı Yalçın Sönmez hayatını kaybetti

İş ve basın dünyasının saygın isimlerinden Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, KobiEfor Sanayi Ekonomi Dergisi Sahibi-Editör, Gagavuz 20. Yıl Devlet Bağımsızlık Madalyası Sahibi, TOSYÖV Yönetim Kurulu eski Başkanı, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi, Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, KalDer (Türkiye Kalite Derneği) Üyesi, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi, Hürriyet Gazetesi eski Gece Yazıişleri Sorumlusu, Sürekli Sarı Basın Kartı Sahibi Yalçın Sönmez, 23 Temmuz’da İstanbul’da, Amerikan Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca Türk medyasına ve iş dünyasına önemli katkılarda bulunan Yalçın Sönmez, Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB’lerin) tüzel kişilik kazanmasında öncülük yapması, KOBİ (küçük ve orta ölçekli işletmeler) tanımının oluşturulması, KOBİ’ler alanında farkındalık oluşturulması, ilkeli haberciliği ve iş dünyasına kazandırdığı birçok isim ve yatırımları ile tanınan bir isimdi.

Kariyerinde birçok ödül ve başarılara sahip olan, sadece iş dünyasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda topluma olan katkılarıyla da hatırlanacak Yalçın Sönmez’in kaybını, ailesi, meslektaşları, dostları ve çalışanları derin bir üzüntüyle karşıladı.

Başarılı kariyeri ve iş dünyasına olan katkılarıyla sevgi ve saygının birleştiği bir isim olan Yalçın Sönmez’in cenazesi 24 Temmuz Çarşamba günü ikindi namazına müteakiben Şakirin Camii’nden kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek.

Yalçın Sönmez kimdir?

1960 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunudur. Kobi Efor Sanayi ve Ekonomi Dergisi Sahibi ve Editörüdür. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesidir.

Kocaeli Alikahya OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. S.S. Küçük ve Ortaboy İşletmeleri Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanıdır. Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet Üyesidir. Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesidir.

Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Mihail Formuzal tarafından kendisine Gagavuz 20. Yıl Devlet Bağımsızlık Madalyası verilmiştir.

27.05.2010 – 24.05.2012 tarihleri arasında TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış; 29.05.2014 – 24.05.2016 tarihlerinde TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

24.05.2016’dan bu yana halen TOSYÖV Denetim Kurulu’nda yer almaktadır.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.