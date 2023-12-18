'Kongo dahi internet hızında Türkiye'yi geçti'

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti milletvekilleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı bütçelerine ilişkin söz aldı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, tüm dünyada kamu özel iş birliği modeliyle yürütülen projelerin tutarının 3 trilyon dolara yaklaştığını söyledi.

1986-2021 yılları arasında Türkiye'de 262 kamu özel işbirliği projesinden 181'nin AK Parti döneminde yapıldığını bildiren Beyaz, bu projelerden 42'sinin yol, 18'nin havaalanı ve birinin de demir yolu projesi olduğunu söyledi. Beyaz, "Kara yolu projeleri yetersiz, hava yolu projelerinin verimsiz yapılmasının yanında demir yolu projelerine neredeyse hiç önem verilmemiştir." diye konuştu.

Türkiye ile aynı nüfusa sahip ülkelerde demir yolu ağının daha uzun olduğuna işaret eden Beyaz, iktidarın demir yoluna hak ettiği değeri vermediğini savundu. Beyaz, "Demir yolları diğer yatırımlara mukayeseyle arka planda kalmakla birlikte, kullanım konusunda yıl içerisinde vatandaşın cebini zorlayacak şekilde pahalanmaktadır. Yüksek hızlı tren yatırımlarının davam ederek artması gerekmedir. Mevcut hızlı tren seferleri yetersiz. Yolculuk yapan vatandaşlarımızın en çok yakındığı konu, 9 ayda 5 kere zam gelen bilet tarifeleri. Bu, ekonominin ne kadar kötü yönetildiğinin göstergesi." ifadelerini kullandı.

"İnternet hızının artması gerekmekte"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, Türkiye'nin internet hızında gelişmemiş Afrika ülkeleriyle aynı ligde olduğunu söyledi.

Ekim 2023 yılı itibariyle, mobil internet hızında Türkiye'nin dünyada 72. sırada yer aldığını kaydeden Yücel, Türkiye'nin geniş bant internet medya indirme hızında 109. sırada bulunduğunu söyledi. Yücel, "Kongo dahi internet hızında Türkiye'yi geçmiştir." dedi.

Sanayi ve hizmet sektörü alanında Türkiye'nin mevcut internet indirme hızının yetersiz olduğunu dile getiren Yücel, "Türkiye'nin ülkeyi fiber ağlarla örmesi, internet hızının artması gerekmektedir." sözlerini sarf etti.

Yücel, Türkiye'nin internet hızında Afrika ülkeleriyle, internet ücreti konusunda ise Avrupa ülkeleriyle yarıştığını söyledi.

"Türk çiftçisine haklarını vermiyorsunuz"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına ayrılan toplam bütçenin 384 milyar lira olduğunu, bu tutarın 91,6 milyar lirasının tarımsal desteklemeye ayrıldığını aktardı. Yaldır, bütçede faize ayrılan tutarın, tarımsal desteklemeye ayrılan tutardan daha fazla olduğunu kaydetti.

2006 yılında "tarımsal desteklemelerin milli gelirin yüzde 1'inden az olamayacağını" içeren bir kanunun çıkarıldığını bildiren Yaldır, "Kendi yaptığınız kanuna uymayarak, Türk çiftçisine haklarını vermiyorsunuz." dedi.

Tarımda, Türkiye'nin kendi kendine yetmediğini söyleyen Yaldır, Türkiye'nin pirinci Hindistan ve Çin'den, mercimeği Kanada ve Rusya'dan, kuru fasulyeyi Arjantin'den, barbunyayı Özbekistan'dan, kırmızı eti Sırbistan, Polonya ve Fransa'dan, ceviz ve bademi ise Şili ve ABD'den ithal ettiğini kaydetti. Yaldır, "Oysa bu ürünler, cennet vatanımızın bereketli topraklarında, yüzyıllardır yetiştirdiğimiz ürünler. Türkiye, kendi kendine yetebilen bir tarım ülkesiyken, yanlış tarım politikaları sonucunda az bir kuraklığın yaşandığı dönemlerde, tarımsal planlama olmamasından kaynaklı, arpa, buğday, mısır gibi tarımsal ürünleri ithal eden bir ülke haline geldi." ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvansal üretimde kooperatifçiliğin yaygınlaşmasını isteyen Yaldır, bu alanda üretime ilişkin şu önerilerde bulundu:

" Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmeleri, bulunduğu illerde üniversitelere devredilmeli böylelikle tarım ve hayvancılık, AR-GE merkezi haline gelmeli. Stratejik bir alan olan hayvancılığı, tarımın alt sektörü olmaktan çıkarıp, hayvancılık bakanlığı kurulmalı. Sektörün 5,10, 20 ve 50 yıllık planları yapılarak, gelecekte dünyaya canlı hayvan satabilen bir milli hayvancılık planı inşa edilmeli. Milli tohum ve aşı çalışmalarının önü açılmalı."

"Hayvansal üretim daralıyor"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz de Türkiye'de çiftçinin üretimden vazgeçtiğini savundu.

Tohum, mazot, gübre ve ilaç maliyetinin ürün getirisine eş değer bile olmadığını söyleyen İzsiz, üreticinin bütün bunları krediyle aldığını kaydetti. İzsiz, "Hayvansal üretim daralıyor. Tarım ve hayvancılık sektörünü kaybediyoruz. Bugün tarım alanlarının korunamadığı, toplam alan içindeki payın yüzde 50'nin gerisine düştüğünü görüyoruz. Türkiye sahip olduğu tarımsal potansiyeli ortaya çıkaracak teknolojik dönüşümü sağlamak zorundadır." dedi.

İzsiz, Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin tarım ve hayvansal üretim, orman ve su sorunlarını çözmeyeceğini öne sürdü.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya da İYİ Parti olarak projelere karşı olmadıklarını ranta karşı olduklarını söyledi.

Bir projenin başarılı olabilmesi için etkin ve verimli olması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Bugüne kadar yaptığınız projelerde verimlilikte sınıfta kaldınız." ifadesini kullandı.

"Antalya Havalimanı'ndan Gazipaşa Havalimanı'na kadar bir raylı sistem projeniz var mı?" diye soran Kaya, daha önceki Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının Antalya için hızlı tren müjdesi verdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.