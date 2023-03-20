Konya'da Ramazan İmsakiye takvimi: İftar saati ve sahur vakti ne zaman?
Ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak. Konya'da imsak vakti, sahur saati, iftar saati ve teravih saatleri ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı 30 günlük İmsakiye takvimini paylaştı. Konya'da vatandaşların sık sorduğu sahura kaçta kalkılacak, akşam namazı ezanı kaçta, sabah ezanı kaçta soruları yanıtlandı.
İşte Konya imsakiyesi...
1- 23.03.2023 Perşembe
05:22 06:43 13:02 16:29 19:11 20:27
2- 24.03.2023 Cuma
05:20 06:41 13:02 16:29 19:12 20:28
3- 25.03.2023 Cumartesi
05:19 06:40 13:01 16:30 19:13 20:29
4- 26.03.2023 Pazar
05:17 06:38 13:01 16:30 19:13 20:30
5- 27.03.2023 Pazartesi
05:15 06:37 13:01 16:30 19:14 20:31
6- 28.03.2023 Salı 05:13
06:35 13:00 16:31 19:15 20:32
7- 29.03.2023 Çarşamba
05:12 06:34 13:00 16:31 19:16 20:33
8- 30.03.2023 Perşembe
05:10 06:32 13:00 16:31 19:17 20:34
9- 31.03.2023 Cuma
05:08 06:31 12:59 16:32 19:18 20:35
10- 01.04.2023 Cumartesi
05:07 06:29 12:59 16:32 19:19 20:36
11- 02.04.2023 Pazar
05:05 06:28 12:59 16:32 19:20 20:37
12- 03.04.2023 Pazartesi
05:03 06:26 12:59 16:33 19:21 20:38
13- 04.04.2023 Salı
05:02 06:25 12:58 16:33 19:22 20:40
14- 05.04.2023 Çarşamba
05:00 06:23 12:58 16:33 19:23 20:41
15- 06.04.2023 Perşembe
04:58 06:22 12:58 16:33 19:24 20:42
16- 07.04.2023 Cuma
04:56 06:20 12:57 16:34 19:25 20:43
17- 08.04.2023 Cumartesi
04:55 06:19 12:57 16:34 19:25 20:44
18- 09.04.2023 Pazar
04:53 06:17 12:57 16:34 19:26 20:45
19- 10.04.2023 Pazartesi
04:51 06:16 12:57 16:34 19:27 20:46
20- 11.04.2023 Salı
04:50 06:14 12:56 16:35 19:28 20:47
21- 12.04.2023 Çarşamba
04:48 06:13 12:56 16:35 19:29 20:49
22- 13.04.2023 Perşembe
04:46 06:12 12:56 16:35 19:30 20:50
23- 14.04.2023 Cuma
04:44 06:10 12:56 16:35 19:31 20:51
24- 15.04.2023 Cumartesi
04:43 06:09 12:55 16:36 19:32 20:52
25- 16.04.2023 Pazar
04:41 06:07 12:55 16:36 19:33 20:53
26- 17.04.2023 Pazartesi
04:39 06:06 12:55 16:36 19:34 20:55
Kadir Gecesi
27- 18.04.2023 Salı
04:38 06:05 12:55 16:36 19:35 20:56
28- 19.04.2023 Çarşamba
04:36 06:03 12:54 16:36 19:36 20:57
29- 20.04.2023 Perşembe
04:34 06:02 12:54 16:37 19:36 20:58
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:38