  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Konya’da TIR, kamyon ve yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Takip Et

Konya’da TIR, kamyon ve yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Konya'da park halindeki TIR'a çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Konya’da TIR, kamyon ve yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Takip Et

Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişinde, yol kenarına park edilen 42 BAG 845 plakalı TIR'a çarptı.

Bu sırada Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.

Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

2024’te kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı2024’te kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttıEkonomik Veriler

 

Dolardaki gevşeme temel metalleri desteklediDolardaki gevşeme temel metalleri desteklediEmtia Haberleri

 

 

Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyorAsya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyorBorsa Haberleri

 

Uzun süredir uygulamada! Artık erkekler de alabiliyor: Peki erkekler dul maaşını nasıl alır?SGK'dan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren dul maaşı kararı! Düzenleme hayata geçiyorEkonomi

 

Gündem
İYİ Parti’den 2 vekilin daha AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü
İYİ Parti’den 2 vekilin daha AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü
78 can alan Grand Kartal Otel'den skandal mesaj! Büyük tepki topladı
78 can alan Grand Kartal Otel'den skandal mesaj! Büyük tepki topladı
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 14 yaralı
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 14 yaralı
El Kaide'nin 2 kilit şüphelisi İstanbul'da yakalandı
El Kaide'nin 2 kilit şüphelisi İstanbul'da yakalandı
SON DAKİKA... Menajer Ayşe Barım'a Gezi Parkı olayları gözaltısı
Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
Harmankaya Kanyonu kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Harmankaya Kanyonu kesin korunacak hassas alan ilan edildi