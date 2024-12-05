Köy Kanunu'nda düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'ten geçti.

Teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine Gecekondu Kanunu’nun 18'inci maddesinde yapılan düzenleme ile yıkım kararının hangi makamlar tarafından alınacağı, hangi sürede ve nasıl ilgililere tebliğ edileceği, yıkım işleminin tebliğden ne kadar süre sonra ve nasıl tesis edileceği düzenleniyor. Böylece idari işleme karşı yargı yoluna başvuru imkânı sağlanacak.

Teklifle, imar hakkı aktarımı uygulamalarına yasal bir zemin oluşturulmak amaçlanıyor

Mevcut mülkiyet problemlerinin daha hızlı çözüme kavuşturulmasını sağlamak ve dönüşüm uygulamalarına hız kazandırmak amacıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması öngörülüyor.

Teklifle, “İmar Hakkı Aktarımı” tanımı getiriliyor. Bu çerçevede idareler tarafından plan hükümlerine istinaden yapılan imar hakkı aktarımı uygulamalarına yasal bir zemin oluşturulması amaçlanıyor.

Kişilerin mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazların imar hakkı aktarımının yapılarak kamu mülkiyetine geçirilmesi öngörülüyor.

Değer artış payı oranı yeniden düzenlenecek

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, değer artış payı oranı ile ilgili düzenleme yapılan teklifte, bu payın dağıtımı, indirimler ve değer artış payından muaf olacak hususlar hüküm altına alınıyor.

Teklifin 11'inci maddesiyle güneş ve rüzgar enerji santralleri, yatırımcılara teşvik edilmesi amacıyla yapı denetimi dışında bırakılıyor. Bu imalatlara ilişkin inşa sürecinin hızlandırılması ve söz konusu yapıların bu alanda uzmanlaşmış kişiler eliyle denetlenmesine imkan sağlanması için denetim, kanun kapsamı dışına çıkarılıyor.

Yapı denetim kuruluşlarının seçim müteahhitlerin insiyatifine bırakılmıyor

12, 13 ve 14. maddelerle yapı denetim kuruluşlarının görevlendirme ve çalışmaları düzenlenirken, yapı denetim kuruluşlarının seçimini müteahhitlerin inisiyatifine bırakılmasının önü açılıyor.

Kanun teklifinin 5. maddesinde verilen önergeyle; imar aktarımda alıcı parselin bulunduğu bölgenin uygun olması halinde daha fazla kullanımının sağlanması gerekçesiyle teklifte "yüzde 20" olarak belirlenen oranın "yüzde 30"a çıkarılması öngörüldü. Maddenin son paragrafı da "Verici parselin imar hakkı aktarım işlemi bulunduğu idare veya kurumun yetki alanı içerisinde olması, alıcı parselin imar planı kararı ile belirlenmesi, alıcı parselin metrekare birim değerinin verici parselden daha fazla olmaması kaydıyla ve verici parselin ilgili idareler lehine bedelsiz devredilmesi suretiyle gerçekleştirilir" şeklinde değiştirildi.