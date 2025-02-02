Kripto para yorumcusundan milyonluk vurgun: Savcılığa şikayet yağıyor

Sosyal medyada "metinemir.52" kullanıcı adıyla tanınan Metin Emir'in, takipçilerinden yüksek meblağlar alarak dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü.

Kendisini "kripto para ve Bitcoin analisti" olarak tanıtan Metin Emir hakkında, "Şikayetvar" platformunda birçok şikayet konusu oluşturuldu.

Telegramdan vurgun

Sosyal medya hesaplarında canlı yayın açarak takipçilerinin güvenini kazanan Metin Emir'in Telegram kanalı üzerinden ağına düşürdüğü kişiler, yüksek kar vaadiyle dolandırıldıklarını öne sürüyor.

Savcılığa şikayet yağıyor

Öte yandan, mağdurlara küfür ve hakaretlerde de bulunan Emir hakkında farklı şehirlerden yüzlerce kişi savcılığa giderek şikayette bulundu.

"Bir an önce yakalanıp gereken ceza verilmeli"

Mağdurlardan Abdullah G., eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği parayı kaptırdığını belirtirken Ahmet Y. ise, düğün masraflarını kapatmak için Emir'e 5000 dolar gönderdiğini söyledi. Mağdurlar, şahsın biran önce yakalanıp gerekli cezayı almasını istiyor.

"Kendisinin yalancı olduğunu acı şekilde tecrübe ettik"

Ankara'da yaşayan Abdullah G., "Eylül ayının sonunda kendisiyle iletişime geçtim. Yaklaşık 3 senedir sosyal medya mecralarında da takip ediyordum. Tiktok yayınlarında insanlara yardım ediyordu, dini de sömürerek kendini iyi pazarlıyordu. Kendisinin yalancı olduğunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Kendisine yazdığım zamanlarda cevap alamıyorum, umursamaz bir tavrı var. Kendisine bir şey olmayacağını düşünüyor. Eşimin kanser tedavisi için biriktirdiğim 350 bin TL'yi verdim. Bana 1 aya dönüş yapacağını söyledi ve kar vadetti.

'Soruşturma' talebi

Parasını kaptırdığını ifade eden çok sayıda mağdur, şahıs hakkında soruşturma açılmasını talep ederken Metin Emir'den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.