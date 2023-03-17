Küçükçekmece Belediyesi’nden Hatay’daki üreticilere destek

Küçükçekmece Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Deprem felaketi sonrası ürünlerini satmakta zorluk yaşayan Hataylıların ürünleri Küçükçekmece Belediyesi satın alıyor. Alınan ürünler hem Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde kullanılacak hem de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sosyal İnceleme ekibi tarafından önceden belirlenen ihtiyaç sahibi Küçükçekmecelilere dağıtılacak.

“Çiftçinin ürettiği ürünler tarlada kalmayacak”

Konuya ilişkin açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Ülkemiz bir tarım ülkesi ve deprem bölgesi Türkiye’deki toplam tarım alanları içinde meyvelik alanın payı yüzde 14’üne sahip. Hatay’da bu değerin yüzde 35 düzeyinde olduğunu biliyorum. Bir verinin daha altını çizmek isterim; bölge Türkiye narenciye üretiminin yüzde 57’sini sağlarken, Hatay bu üretimin yüzde 20'sini tek başına gerçekleştiriyor. Bu açıdan bakınca Hatay’daki çiftçinin üretmesi, tarlasını sürmesi ülkemiz için de çok önemli. Zor günlerden geçiyoruz ve çiftçimizin yanında olmak zorundayız. Çiftçimizden aldığımız ürünler sayesinde hem çiftçimizin ürettiği ürünler tarlada kalmayacak hem de ihtiyaç sahibi Küçükçekmeceli komşularımıza destek olacağız.” dedi.