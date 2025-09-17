Kulis: AK Parti'nin yeni transfer planında kimler var?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Eylül 2025’te Katar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, partisine katılımların devam edeceğine inandığını belirtti.

CHP’den ayrılan belediye başkanları ve meclis üyeleriyle ilgili soruya da, “Partiye katılmak isteyenlere biz ‘niye geliyorsunuz’ mu diyeceğiz? Bizim kapımız açık” dedi.

"Yeni transferlerden sonra odak CHP'den biraz uzaklaşacak"

Korkusuz yazarı Can Coşkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Katılımların devam edeceğine inanıyorum" sözlerini hatırlatarak, AK Parti'ye yeni transfer iddialarını gündeme taşıdı.

Coşkun, kulislerde Akdeniz Bölgesi'nin hareketli olduğuna dair değerlendirmeler yapıldığını ve sıradaki isimler arasında partisiz figürler, ekran yüzleri ile eski sporcu-yöneticilerin bulunduğunu aktardı.

Coşkun şöyle yazdı:

"Aylardır ısrarla yazdığım ve birer birer karşımıza çıkan transferlere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha konuştu. 'Henüz bitmedi' dediğim geçişler için 'Bundan sonraki süreçte de katılımların devam edeceğine inanıyorum' dedi. Hatta 'Bu katılımlar bir kez daha göstermiştir ki; AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecektir' yorumunu da kattı.

İnanmak başka, inandığını söylemek başka. Soruşturmalar, tutuklamalar, istifalar... Geçmişte 'Ege Bölgesi'ne dikkat' diyenlerden duyup yazdığım ve Çerçioğlu örneğini yaşadığımız gibi...

Aynı kaynaklar şimdilerde 'Akdeniz Bölgesi hareketli, bakmak lazım' derler. Hatta bir kulis daha vereyim; yeni transferlerden sonra odak CHP'den biraz uzaklaşacak. AK Parti bu kez partisiz figürleri kadrosuna katacak. Tıpkı kongre sürecinde olduğu gibi kimi ekran yüzleri ve eski sporcu-yönetici isimler partiye katılacak."

Özlem Çerçioğlu ve Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçti

Son bir ayda dikkat çeken iki önemli isim AK Parti’ye katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos 2025’te CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçti.

CHP'li tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel de 9 Eylül'de yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Gürzel, CHP'den istifa etmesinin ardından AK Parti'ye katıldı. Gürzel'e parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.