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Kulis: Yavaş, İmamoğlu'nun Ankara'da yapacağı toplantıya katılmayacak

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim öncesi şehir gezileri devam ediyor. İmamoğlu'nun Ankara buluşmasına ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmayacağı iddia edildi.

Haber Merkezi
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Kulis: Yavaş, İmamoğlu'nun Ankara'da yapacağı toplantıya katılmayacak
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CHP’nin 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenleyeceği ön seçime tek aday olarak girecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına başladı.

8 Mart cumartesi günü İzmir'de ilk adımı atan İmamoğlu, daha sonra Kayseri ve Adana'da halka seslendi. İmamoğlu ön seçim kapsamında iki günde dört ilde miting yaptı. İBB Başkanı dün Kastamonu'da seçmene seslendi.

İmamoğlu, 15 Mart Cumartesi günü Ankara'nın Mamak ilçesinde buluşma düzenleyecek.

Mansur Yavaş katılacak mı?

Nefes yazarı Aytunç Erkin İmamoğlu'nun cumartesi günü Ankara'da yapacağı toplantıya Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın katılmayacağını öne sürdü. 

Aytunç Erkin, "Mansur Yavaş toplantıya gitmeyi düşünmüyor" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Şimdi CHP’de yeni bir tartışma konusu daha var. İmamoğlu, Cumartesi günü Mamak’ta Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda partililere hitap edecek. Ekrem İmamoğlu’nun Ankara’daki programının yeri önceki akşam netleşti. İmamoğlu’nun gittiği yerlerde, il başkanı ve büyükşehir belediye başkanının da konuşma yaptığı aktarılırken Mansur Yavaş’ın ne yapacağı merak ediliyor. Şu bilgiyi net vereyim: Yavaş, Cumartesi günü yapılacak toplantıya gitmeyi kesinlikle düşünmüyor.

Neden mi?

Mansur Yavaş’ın yakın çevresi dedi ki: AKP-DEM iş birliği olursa Yavaş seyretmez.

"Toplantıya katılması uygun olmaz"

Mansur Yavaş’ın cumartesi günü yapılacak toplantıya neden gitmeyeceğini yakın çevresine sordum, onlar da şu bilgileri verdi:

"Mansur Başkan ‘seçenekler masada’ dedikten sonra gitmesi uygun olmaz. Bunu hem Özgür Özel’e hem de Ekrem Başkan’a masada da söyledi. Üçlü zirvede, ‘Eğer anketler böyle gelirse bir dönem daha iktidarı izleyemeyiz, aday olurum’ diyen bir ismin, toplantıya katılması uygun olmaz. Şimdi kenara çekildi ve izliyor. O gün gelsin ne olacak, göreceğiz. Ama şunu herkes biliyor: Sadece CHP’nin oyu yetmez. Eğer Ekrem Başkan anketlerde çıkıyorsa amenna.'"

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