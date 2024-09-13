Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy: “60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefine emin adımlarla ilerliyoruz”

Gaziantep Kültür Yolu Festivali’nin tanıtımında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kültür Yolu Festivali'ni 4 yıl gibi çok kısa bir sürede 7 bölgeye ulaştırdıklarını belirtti. Bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivalinin Türkiye’nin en zengin marka projelerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Ersoy, “ Kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm vizyonuyla ortaya konan kültür politikalarının bir sonucu olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivallerinin başında geliyor. Dört yıl içinde, Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilmemiz ne kadar başarılı çalışmalar ortaya koyduğumuzu göstermektedir” dedi.

"60 milyon turist 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz"

Turizmi 12 aya çıkaracak ve dünya turizm pastasından çok daha güçlü bir pay alabilmesini sağlayacak çalışmalar yaptıklarını belirten Ersoy, bugün Türkiye’nin dünyada turizminde ilk 5’te yer aldığına vurgu yaptı. Bugün 60 milyon turist hedefine doğru emin adımlarla ilerlerken 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirten Ersoy “ İşte bu başarıların altında doğru politikalar geliştirmek ve alınan kuralları uygulama iradesi yatmaktadır. Bu doğru politikalardan biri de her yaş ve kesimden vatandaşımızın kültür ve sanatın her dalına kolay ve yoğun şekilde erişim sağlayabildiği bu tarz festivallerdir. 2021 yılında 2 binden fazla sanatçının katılımıyla başlayan festivalimize her geçen dönem Türkiye ve dünyadan farklı sanatçıları ve sanat kurumlarını dahil ettik. 2023 yılına gelindiğinde festivale katılım sağlayan sanatçı sayısı çok daha yüksek seviyelere ulaştı. Bu yılki hedefimiz ise bu sayıları daha da yukarılara çekmek. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklere halkımızın katılımı, sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi, ne denli doğru bir çalışma yaptığımızı gösteriyor” diye konuştu.

"Her zaman destek olduk ve destek olmaya devam edeceğiz"

Turizmde sağlanan başarının altında yatan diğer bir nedenin ise turizmde sağladıkları çeşitlendirme olduğunu kaydeden Ersoy, tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi alanlarda da önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy şöyle konuştu:

“Gastronomi dendiğinde de artık sadece Türkiye’de değil dünyada ilk akla gelen şehirlerden biri de Gaziantep’tir. Şehrimizin bu konuda sahip olduğu potansiyelin farkındayız. Tarihi İpek Yolu’nun üzerinde bulunan, Anadolu tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, mimarisi, doğası ve benzersiz gastronomi kültürüyle herkesi kendine hayran bırakan kadim Gaziantep’in marka değerine katkı sağlayacak çalışmalara her zaman destek olduk ve destek olmaya devam edeceğiz. Evet, Gaziantep bugün, sahip olduğu tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle, turizm imkanlarıyla ve gastronomisiyle ülkemizin önde gelen şehirlerinden biridir. Fakat bize ve hatta hepimize bu konuda düşen ise bu özel şehrin tüm güzelliklerini, tarihini ve değerlerini daha da görünür ve bilinir kılıp dünyaya tanıtmaktır. İşte biz bu anlayışla aylardır özenli bir şekilde çalışarak Gastroantep Kültür Yolu Festivali için 9 günlük bir program hazırladık.”

14 tarihi eser daha yeniden vatan topraklarında

Bakan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığının çalışmalarının ardından 14 tarihi eserin daha yeniden vatan topraklarında olduğunu açıkladı. Ersoy, bu konuda şunları söyledi:

“Boubon Antik Kenti kökenli iki bronz heykel başı ve anıtsal boyutlarda bir bronz kadın heykelinin yanı sıra, çeşitli dönemlere ait seramik eserler, madeni paralar, bir mücevher parçası ve Osmanlı dönemine ait iki hançerden oluşan 14 arkeolojik ve etnografik eser yıllar süren çabanın ardından yeniden milletimizin kültürel mirasına katıldı. Türkiye’nin tarihi zenginliklerini koruma kararlılığıyla yürüttüğümüz bu çalışmalarda Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturma Birimi'ne destekleri için özellikle teşekkür ediyorum. Doğduğu topraklara dönen son eserlerimizle birlikte 2024 yılında 35 eserin iadesi sağlandı. 2018 yılından bu yana 7 bin 839 eser ülkemize dönerken 2002 yılından bu yana 12 bin 154 eserin Türkiye'ye dönmesini sağladık. Bu eseler binlerce yıllık geçmişimizin ve köklü mirasımızın sembolleri olarak ait oldukları yerde korunarak gelecek nesillere aktarılacak.”

Bakan Ersoy daha sonra Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezerek yıl içinde kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca, 6 Şubat depreminde zarar gören ve restorasyonu tamamlanan Alaüddevle Camisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Gaziantep Kültür yolu Festivali 14 Eylül’de başlayacak, 22 Eylül Pazar gününe kadar sürecek.