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Mansur Yavaş, terör örgütü PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Lozan tartışma konusu yapılamaz

Terör örgütü PKK'nın silah bırakıp kendini feshedeceğini duyurmasının ardından ilk kez konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, devletin örgütle "pazarlık" yapmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Lozan Anlaşması’nın bu topraklarda bir arada yaşamanın teminatı olduğunu vurgulayan Yavaş, olası düzenlemelerde referanduma gidilmesini önerdi.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş, terör örgütü PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Lozan tartışma konusu yapılamaz
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, terör örgütü PKK'nin fesih kararına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Yavaş, söz konusu kararı "Ülkemizin teröre ve terör örgütlerine aman vermeyen politikalarının bir sonucu olarak değerlendirdiğimiz mevcut duruma karşı çıkmamız mümkün değildir" sözleriyle değerlendiren Yavaş, devletin örgütle "pazarlık yapma" noktasına gelmesinin ise kabul edilemeyeceğini söyledi.

"Lozan tartışma konusu yapılamaz"

Lozan Anlaşması'na vurgu yapan ABB Başkanı Yavaş, "Lozan Anlaşması ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bir vatanın tapusudur; bu topraklarda bir arada yaşamanın teminatıdır. Hiçbir şartta, hiçbir koşulda bu gerçek tartışma konusu yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Yavaş, yapılacak olası düzenlemeler hususunda ise referanduma başvurulması çağrısı yaptı.

Yavaş'ın açıklamasının tamamı şöyle: 

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere ülkemizin yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğü kararlı mücadelenin sonucunda terör örgütü PKK silahlarını bırakma ve örgütü feshetme kararı vermiştir.

Ülkemizin teröre ve terör örgütlerine aman vermeyen politikalarının bir sonucu olarak değerlendirdiğimiz mevcut duruma karşı çıkmamız mümkün değildir. Elbette Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir. Unutulmamalıdır ki bu noktaya verdiğimiz binlerce şehit ile gelindi. Onların hem ruhlarını hem de bize emanet edilen ailelerini hiç bir koşulda üzemeyiz…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, süreci şeffaflıkla, hukuka ve anayasal düzenimize bağlı kalarak yürütmelidir. Bu sürecin yegâne adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Yetki, denetim ve irade yalnızca milletin temsil edildiği bu çatı altında şekillenmelidir.

Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır.

Lozan Anlaşması ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bir vatanın tapusudur; bu topraklarda bir arada yaşamanın teminatıdır. Hiçbir şartta, hiçbir koşulda bu gerçek tartışma konusu yapılamaz."

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