Kürşad Tüzmen'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in hayatını kaybeden annesi Feriha Tüzmen Ankara'da son yolculuğun uğurlandı.
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in annesi Feriha Tüzmen için Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.
Tüzmen'in cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.
Dün, 87 yaşında hayatını kaybeden Feriha Tüzmen, bir süredir KOAH tedavisi görüyordu.