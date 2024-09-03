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Kuşadası'nda sadece 11 tane kaldı: Koparmanın cezası 387 bin 141 lira

Jandarma, Kuşadası'nda 11 adet kaldığı tespit edilen Ölmez çiçeğini koparmanın cezasının 387 bin 141 lira olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
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Kuşadası'nda sadece 11 tane kaldı: Koparmanın cezası 387 bin 141 lira
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kuşadası ilçesi sınırları içerisinde bulunan koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince 387 bin 141 TL idari para cezası olduğu hususunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Endemik bitki türünden Kuşadası bölgesinde sadece 11 tane kalan Ölmez Çiçeği/ Kadim Altınotu yönelik kontroller gerçekleştirildi. Doğada bulunan bitki türlerine yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

 

 

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