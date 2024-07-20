Kuveyt ve Dubai'de artan klima kullanımı elektrik kesintilerine neden oldu

Tehlikeli derecelere çıkan hava sıcaklıkları, dünya genelinde etkili olurken, hissedilen sıcaklığın yüksek olduğu Dubai ve Kuveyt gibi Ortadoğu ülkelerinde klima kullanımını rekor seviyelere taşıdı.

Kuveyt’te 49,3 derece ölçülen sıcaklık, haziran ayında dünyanın en yüksek üçüncü sıcaklığı olarak kayıtlara geçerken, geçen hafta sıcaklık 51 dereceye kadar yükseldi. Ülkede daha önceki rekor 54 derecedeydi.

Dubai’de de benzer manzaralar izlenirken, sıcaklık 43 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık 62 dereceyi buluyor.

Euronews’in haberine göre, tehlikeli derecede yüksek olan sıcaklıklar, iki ülkede de etkili olurken, hayati tehlike sınırda bulunuyor.

Ölümcül sıcaklar

17 Temmuz'da Dubai'de hissedilen sıcaklık 62 derece olurken, altı saatten fazla 35 derece ve üzerinde sıcaklığa maruz kalan bir insan için ölümcül bir değer olarak kabul ediliyor.

Nem oranının yüzde 100'e ulaşmasıyla terin buharlaşması duruyor ve vücut kendini soğutamıyor. Bu da ölüm tehlikesi anlamına geliyor.

Dubai, coğrafi konumu yanında “kentsel ısı adası etkisi” altında bulunuyor. Şehir yüzeyleri ısıyı emerek tutarken, çevredeki kırsal bölgelerden daha sıcak olmasına neden oluyor.

Vatandaşlara sıcak uyarısı

Dubai'deki yetkililer insanlara günün en sıcak saatlerinde klimalı mekanlarda kalmalarını öneriyor. Susuz kalmamak da önemli olurken, Kuveyt'te de hükümet, vatandaşlara doğrudan güneş ışığından kaçınmaları çağrısında bulundu.

Klimalara yüklenince elektrikler kesildi

Bunaltıcı sıcaklarda, klimalar nedeniyle enerji tüketimi artıyor. Dubai'de elektrik kullanımı saat başına rekor megawatt'a ulaşırken, Kuveyt'te ise klima kaynaklı artan elektrik kullanımı, elektriklerde kesintilere neden oluyor.

Yetkililer, vatandaşları mümkün olduğunca elektrik tasarrufu yapmaya çağırırken, iki ülkede de aşırı sıcakların birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.