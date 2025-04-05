Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Otomobil TIR'ın altına girdi, 4 kişi hayatını kaybetti (Video)

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gişelerden geçen TIR'ın arkasından gelen 67 SF 722 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle TIR'ın altına girdi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobilde bulunan 3 kadın ve bir erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri TIR'ın altına giren aracı uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu hayatını kaybedenlerin, araç sürücüsü Vahide Kalyoncu (63) ile Ayşen Yıldız (73), Sadi Tanberk (77) ve Özgür Yıldız (67) olduğu belirlendi.

Cenazeler, kaza yerinden alınarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.