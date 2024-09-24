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Kuzey Marmara Otoyolu'nda sapak çilesi! Kaçıran 100 TL ek ücret ödüyor

İstanbul'daki Kuzey Marmara Otoyolu'nda sapağı kaçıran sürücüler, 37 kilometre fazladan yol alırken 100 TL'ye yakın ek ücret ödemek zorunda kalıyor.

Haber Merkezi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda sapak çilesi! Kaçıran 100 TL ek ücret ödüyor
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan bir sapağı kaçıran sürücüler, 37 kilometre fazladan yol yapıp 100 TL'ye yakın ek ücret ödemek zorunda kalıyor.

Sapağı kaçırmanın bedeli ağır

İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı istikametine gitmek isteyen sürücüler yanlış bir dönüş yapmaları halinde Kilyos'a kadar gitmek zorunda kalıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan sürücüler, bir sapağı kaçırmanın bedelini ağır ödüyor. İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı istikametine gitmek isteyen sürücüler yanlış bir dönüş yapmaları halinde Kilyos'a kadar gitmek zorunda kalıyor. Uskumruköy gişelerine kadar 18,5 kilometre gidiş, 18,5 kilometre tekrardan dönüş yapmak zorunda kalan sürücüler hem 37 kilometre fazladan yol hem de 100 TL'yi bulan ek ücretle karşı karşıya kalıyor. Yol üzerinde Kilyos'a kadar herhangi bir dönüşün olmaması vatandaşları çileden çıkardı.

Sürücüler tarafından tercih edilmiyor

Sürücüler ve taksiler Kuzey Marmara Otoyolu tuzaklarından korktuğu için tercih etmiyor

Artan yol maliyetleri ve yaşanan mağduriyetler nedeniyle İçtaş'a bağlı Kuzey Marmara Otoyolu, sürücüler ve taksiciler tarafından tercih edilmiyor. Özellikle HGS hesabında yeterli bakiye bulunmaması halinde otoyolun bu ücreti icra yoluyla kat kat fazlasıyla tahsil etmesi, yıllardır çözülemeyen bir sorun olarak devam ediyor. Beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşmak istemeyen sürücüler ise alternatif ve en çok tercih edilen güzergah olan ücretsiz Hasdal-Kemerburgaz yolunu tercih ediyor.

Otoyol hakkında çok sayıda şikayet olmasına rağmen çözüm bulunmuyor

Birçok sıkıntıya rağmen Kuzey Marmara Otoyolu tüm navigasyon uygulamaları tarafından en kısa rota olarak öneriliyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise sürücüler tarafından tercih edilmediği için trafiksiz güzergah olarak öne çıkması. Güzergah ile ilgili sosyal medyada ve internette binlerce mağdurun şikayeti olmasına rağmen hiçbir çözüm bulunamıyor.

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