Lisanslı depoculukta süre 3 yıla çıkarılıyor

Canan SAKARYA / ANKARA

AK Parti, kooperatifler, TOBB, toptancı halleri, lisanslı depoculuk, gümrük muhafaza memurlarının özlük haklarının yer aldığı ağırlıklı olarak Ticaret Bakanlığı’nın görev alanındaki konularla ilgili teknik düzeyde bir dizi düzenlemeyi içeren yeni bir yasa teklifi hazırlıyor.

Meclisten seçim öncesi çıkarılacak 20-25 madde civarında olması beklenen yasa teklifi ile Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunundaki federasyon kuruluşu için gerekli olan ülke genelinde aynı meslek dalında 40 olan kurucu oda sayısı 25’e düşürülüyor. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. Toptancı hallerinde mevcut tahsis sahiplerinin kiralama hakkı süresi 22 yıla çıkarılıyor. Edinilen bilgiye göre; TOBB’a ilişkin teknik bazı düzenlemeler de yer alacak. TOBB üyeliğinin askıya alma nedenleri arasına vergi mükellefiyetinin kapalı olması da eklenecek.

Mükellefiyeti iki yıl kapalı kalan üyelerin TOBB oda sicil kayıtları silinecek. TOBB ETÜ üniversitesine birlik gelirlerinin yüzde 2’si oranında yapılan ödemelerin 2035 yılına kadar sürmesine ilişkin düzenleme de yer alıyor. Kooperatifl erin genel kurul toplantılarında görevlendirilecek temsilcilere ödenecek gündelik ücretlerle ilgili Anayasa Mahkemesinin kararı çerçevesinde yeniden düzenleme yapılıyor.

Kooperatif ve üst kuruluşların yönetim kurulu üyelerinin KOOPBİS’e aktarmakla yükümlü olduğu bilgilere açıklık getirilerek, verilerin sisteme girişine ilişkin süre 26 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılıyor. Teklifl e gümrük muhafaza personeline ilave tazminat verilmesi öngörülüyor. Yapmakta oldukları görevleri nedeniyle suç teşkil eden fiillere maruz kalabilen Ticaret Bakanlığı personeline bakanlık tarafından hukuki yardım yapılmasına ilişkin düzenlemede teklifte yer alacak.