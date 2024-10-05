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Mahfi Hoca’dan enflasyonu tek haneye düşürecek formül!

Mahfi Eğilmez, son paylaşımında enflasyon mücadelede tek haneye inmek için yapılması gerekenleri sıraladı. Mahfi Hoca’nın paylaşımı ekonominin "sosyal" bir bilim olduğunu yeniden ortaya koydu.

Haber Merkezi
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Mahfi Hoca’dan enflasyonu tek haneye düşürecek formül!
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Enflasyonla mücadele sürecinde yapısal reformlara sürekli dikkat çeken ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, bunların içinde demokrasi ve hukuk vurgusunu sürekli yapıyor. X (Twitter) platformundaki son paylaşımında Mahfi Hoca, enflasyonda tek haneye inmek için yapılması gerekenleri sıraladı.

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Gündemde sıklıkla yer almaya başlayan vicdan yaralayıcı birçok olaydan yola çıkan Mahfi Eğilmez, ekonomide iyileşmenin sosyal olgularla desteklenmesi gerektiğini de gözler önüne serdi.

İşte Mahfi Eğilmez’in enflasyonu tek haneye indirmek için formülü verdiği o paylaşımı:

“Hukuk dışılığı, liyakat dışı atamaları, demokrasi yokluğunu, kadın ve çocuk cinayetlerini, yolsuzlukları, orman yangınlarını, çevre katliamını, kamu parasının israfını tek haneye düşüremezsek enflasyonu tek haneye düşüremeyiz.”

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