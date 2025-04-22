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Mahir Polat devam eden dirençli tansiyon sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldı

İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan ve sağlık durumu nedeniyle adli kontrolle serbest bırakılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kalp damar rahatsızlıkları ve sürekli devam eden dirençli tansiyon sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Mahir Polat devam eden dirençli tansiyon sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldı
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İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan ve sağlık durumu nedeniyle adli kontrolle tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kalp damar rahatsızlıkları ve dirençli yüksek tansiyon sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldı.

9 Nisan'da tahliye edilmişti

BirGün'ün edindiği bilgilere göre Polat, Şişli Memorial Hastanesi'ne tedavi görecek. 9 Nisan’da ev hapsi kararıyla tahliye edilen Polat, daha önce tedavi gördüğü sağlık kurumlarında kalp damar ve hipertansiyon tedavisine devam ediyordu.

14 Nisan’da kardiyoloji ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Polat’ın hastaneye yatırılmasına karar vermişti. Bugün, tekrar eden kalp damar sorunları ve dirençli yüksek tansiyon nedeniyle Polat hastaneye alındı.

Ev hapsi süreci devam eden Polat’ın sağlık durumu, doktorları tarafından yakından izleniyor.

Dirençli tansiyon ne demek?

Dirençli tansiyon, tedaviye rağmen kan basıncının normal seviyelere indirilememesi durumuna denir. Yani, kişinin tansiyonu ilaç tedavisiyle bile kontrol altına alınamaz ve sürekli yüksek kalır. Bu durum, tansiyonun üç farklı antihipertansif ilaç grubuyla da düşürülememesi halinde, "dirençli hipertansiyon" olarak adlandırılır.

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