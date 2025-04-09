Tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama geldi

23 Mart'ta tutuklanan ve bugün hakimlikçe ev hapsi karar verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edildi.

"Bu memleketin vicdanı bitmemiş"

Polat yaptığı ilk açıklamada, "Dinlenmem lazım, çok yorgunum. Bugün özellikle 1-2 saat önce 20 tansiyon şeyinden geçtim. Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş. Bunu biliyorum. Bu toprakların insanını hem kalpten seviyorum hem de çok güveniyorum" diye konuştu.