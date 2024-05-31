Mahzen-49 operasyonunda 32 kişiye tutuklama

Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, elebaşı Durmuş Görmez’in olduğu organize suç örgütü çökertilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyonda, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



105 adres, 122 şahsa yönelik yapılan Özel Harekat destekli operasyon çerçevesinde, şu ana kadar toplam 110 şahıs yakalandı. Operasyon çerçevesinde, 120 şahsın da konu ile alakalı beyanı alındı.



Elebaşının da aralarında olduğu 32 kişi tutuklandı



50 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şahıslardan, aralarında elebaşı Durmuş Görmez’in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı, 10 şahıs adli kontrol şartıyla, 8 şahıs ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan operasyonun Çankırı’da bugüne kadar yapılan en büyük operasyon olduğu öğrenildi.



“Örgüt lideri olsaydım, tırlarım, kamyonlarım olurdu”



Tutuklanan şahıslar, geniş güvenlik önleminin ardından cezaevine gönderildi. Şahısların adliyeye sevki sırasında Durmuş Görmez, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Örgüt lideri olaydım şimdi tırlarım, kamyonlarım, dairelerim olurdu” diye bağırdı.



Operasyonda ele geçirilenler şoke etti



Operasyon çerçevesinde yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında 26 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 25 adet tabanca şarjörü, 248 adet tabanca parçası, 14 adet tarihi eser niteliğindeki parça, farklı çaplarda 4 bim391 adet fişek, 106 adet bıçak, 15 adet jop ve sopa, 5 adet muşta, 529 adet sentetik ecza hapı, 18 gram esrar ve kullanımlık kokain, metamfetamin maddesi, 98 gram bonzai, 344 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 458 adet yazılı senet ele geçirildi.