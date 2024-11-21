Malatya'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Malatya'nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verilerine göre, saat 22:42'de gerçekleşen depremin derinliği 9,22 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 21, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-11-21
Saat:22:42:15 TSİ
Enlem:38.335 N
Boylam:38.79806 E
Derinlik:9.22 km
Detay:https://t.co/0BWnrMXLSd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi