  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Malatya'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

Malatya'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Malatya'nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Malatya'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verilerine göre, saat 22:42'de gerçekleşen depremin derinliği 9,22 kilometre olarak ölçüldü.

DEM Parti'li Koçyiğit: Öcalan'a 6 aylık avukat görüş yasağı verildiğini öğrendikDEM Parti'li Koçyiğit: Öcalan'a 6 aylık avukat görüş yasağı verildiğini öğrendikGündem

 

Süper Lig'den sadece bir takım var! En çok takipçisi olan takımlar belli oldu: Zirve şaşırttıSüper Lig'den sadece bir takım var! En çok takipçisi olan takımlar belli oldu: Zirve şaşırttıSpor

 

Gündem
AK Parti Beylikdüzü binasına taşlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı
AK Parti Beylikdüzü binasına taşlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı
Bakan Fidan'dan BRICS açıklaması: Ortaklıkla ilgili bir teklif aldık
Ortaklıkla ilgili bir teklif aldık
Dahiliye Memurlarına İlişkin Kanun Teklifi Meclis'te kabul edildi
Dahiliye Memurlarına İlişkin Kanun Teklifi Meclis'te kabul edildi
İç güvenlik kanun teklifi TBMM'den geçti: Cezalar artırılacak
İç güvenlik kanun teklifi TBMM'den geçti: Cezalar artırılacak
DEM Parti'li Koçyiğit: Öcalan'a 6 aylık avukat görüş yasağı verildiğini öğrendik
DEM Parti'li Koçyiğit: Öcalan'a 6 aylık avukat görüş yasağı verildiğini öğrendik
Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt yakalandı
Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt yakalandı