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Malatya'da kar ve tipide yollar kapandı: Bir kişi hayatını kaybetti

Malatya'da kar nedeniyle mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Malatya'da kar ve tipide yollar kapandı: Bir kişi hayatını kaybetti
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Malatya'da meteorolojik uyarıların ardından başlayan kar yağışı, şehirde ulaşımı etkiledi. Yoğun kar yağışının devam ettiği kentte çok sayıda araç kapanan yollarda mahsur kaldı.

Yağışların ve tahliyelerin sürdüğü kentte Hekimhan, Darende, Arapgir ilçelerinde çeşitli yol ve güzergahlarda araçları ile mahsur kalan 787 vatandaşın kurtarıldığını açıklayan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya- Kayseri ile Sivas kara yolarının ulaşama kapandığını belirtti.

Vali Yavuz yaptığı açıklamada, Darende ile Hekimhan ilçe kırsalında çobanlık yaparken mahsur kalan 5 kişiye zorlu bir mücadelenin ardından ulaşıldığını, hastaneye kaldırılan 1 kişinin ise kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini kaydetti.

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