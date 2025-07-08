Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı

Antalya'da, Manavgat Belediyesi'ne yönelik "rüşvet, irtikap ve zimmet" operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi, 4 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

İfadeler doğrultusunda 7 kişi daha bu sabah gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 41'e yükseldi.

7 Temmuz'da soruşturma kapsamında savcılığa çıkarılan ve tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen Belediye Meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın tutuklanmıştı.

Manavgat Belediye Başkanı ve yardımcısı tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan, aralarında CHP'li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu şüpheliler dört gün süren işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı.

Rüşvet görüntüsü iddiası

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, müşteki C.C'nin, kendisinden ruhsat için rüşvet istenmesi üzerine polise başvurduğu, ihbarın ardından polis ekipleriyle irtibatlı şekilde, işaretli paralarla M.E.T'nin makamına giderek rüşveti verdiği, ardından polisin baskın yaptığı belirtildi.

Gizli kamera ile çekilen görüntülerde, polisin baskın sırasında baklava kutularının açılmasını istediği görüldü.

Özel: Görüntüler gerçekse, Allah onun bin kere cezasını versin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada "rüşvet" iddiası taşıyan görüntülerle ilgili partisinin inceleme başlattığını duyurmuştu.

Özel, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntülere dair şu ifadeleri kullandı:

"O görüntüler gerçekse, Allah onun bin kere cezasını versin. Partinin geleceğiyle oynayacak bir hareket yapan birini affetmek mümkün değil. Manavgat'taki iddialar için görevlendirdiğimiz müfettişlerden gelen ilk haberler iç açıcı değil. İddialar doğruysa, o kişinin partimizle bir saniye dahi ilgisini bırakmayız. Bir takım bilgiler var iç açıcı değil. Para alma ihtimali var gibi duruyor."