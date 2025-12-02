  1. Ekonomim
  3. "Manda yoğurdu satma" bahanesiyle dolandırcılık yapan bir kişi tutuklandı
İzmir’in Konak ilçesinde yaşlı vatandaşların evlerine “manda yoğurdu satıyoruz” diyerek girdiği ve tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’in Konak ilçesinde, yaşlı vatandaşların evlerine “manda yoğurdu satıyoruz” diyerek girdiği ve tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli S.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

