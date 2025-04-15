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Mansur Yavaş: 70 bin emekliye destek ödemesi gerçekleştirdik

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal destek alan 70 binin üzerindeki emekliye toplamda 105 milyon TL ödeme yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş: 70 bin emekliye destek ödemesi gerçekleştirdik
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Söz verdik: Bu kentin kaynakları, bu kentin insanı için harcanacak. 70 bin 44 emeklimize, hane başı 1500 TL olmak üzere toplam 105 milyon 66 bin TL destek ödemesi gerçekleştirdik. Çünkü biz emeklimizi kendi haline bırakamayız, muhtaç durumdaki emekliyi görmezden gelip sırtımızı dönemeyiz. Bir ömrü bu memlekete adamış insanlara, göz göre göre yoksulluğu reva göremeyiz. Gerçek belediyecilik işte budur." dedi.

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