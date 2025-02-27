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Mansur Yavaş açıkladı: "Masada tüm seçenekler var" derken ne demek istedi?

CHP, partinin genel merkezinde ön seçime dair toplantı düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş o toplantıda yoktu. Süreci değerlendiren Yavaş'ın "Tüm seçenekler masadadır" demesi gündem yarattı. Yavaş bu ifadesine açıklık getirerek, "Seçenekler günü gelince konuşulur demek istedim" dedi.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş açıkladı: "Masada tüm seçenekler var" derken ne demek istedi?
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CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için gerçekleştirecek ön seçime dair toplantı düzenlendi. Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşma yaptı.

İmamoğlu, "O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek. Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar. Tarihin en büyük hezimetini onlara yaşatacak olan on binlerce insan var. Onlara güle güle demeyi, onları göndermeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

"Tüm seçenekler masada" dedi gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ön seçim toplantısında yoktu. Süreci değerlendiren, Yavaş "Ön seçim hayırlı olsun. Tüm seçenekler masadadır. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim" dedi.

Yavaş'ın "tüm seçenekler masada" ifadesi kamuoyunda gündem yarattı. İlerleyen saatlerde Yavaş bu ifadesine açıklık getirerek, "Seçenekler günü gelince konuşulur demek istedim. Seçim belli olunca seçenekler masaya gelir" dedi.

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