Özel'den Erdoğan'ın "ayağını denk al" çıkışına yanıt: "Ne yapacaksın, partiye tank mı yollayacaksın? Hodri meydan!"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçiminde aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık süreci ve planlamalarıyla bilgi vermek üzere CHP milletvekilleri, PM üyeleri, MYK üyeleri, il, ilçe başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi.

"O sandık milletin önüne gelecek"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaseti dizayn etmeye çalıştığını belirten İmamoğlu şunları söyledi:

“O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek. Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar. Tarihin en büyük hezimetini onlara yaşatacak olan on binlerce insan var. Onlara güle güle demeyi, onları göndermeyi dört gözle bekliyorum."

"Bize topla tüfekle mi saldıracaksın?"

İmamoğlu'nun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye geldi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik "Ayağını denk al, yoksa denk getirmesini biliriz" sözlerine yanıt veren Özel, "Ne yapacaksın, partinin önüne tank mı yollayacaksın, bize topla tüfekle mi saldıracaksın! Yoksa ilişki içinde olduklarının, ilişki içinde olduğu mafyaları üzerimize mi saracaksın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Beyefendi, ikimizde birer koltukta oturuyoruz" diyerek seslenen Özel, "Oturduğunuz koltuk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğudur. Değerlidir, ne kadar değerini bildiğiniz, o koltuğu ne hale getirdiğiniz ortadadır ama bir diğer koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığı koltuğudur, onun koltuğudur" dedi.

"Hodri meydan!"

Özel, açıklamasında, "Tanktan, toptan değil, ölüm fermanından, hakkında verilen idam fermanından korkmadan tek başına yola çıkan, bir memleketi kurtaran bu Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanını da, bir tane üyesini de korkutamazsın. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef almıştı.

Erdoğan, açıklamasında şunları söylemişti:

"Diyet borcu, Sayın Özel'i siyaseten müşkül durumda bırakmaktadır. Sayın Özel'in ne tuttuğu yol yoldur ne üslubu siyasi nezakete uygundur. Partisinin dünkü grup toplantısında kahraman ordumuzun komuta kademesiyle ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz ve saldırgan ifadeler bunun en son örneğidir. Sayın Özel, Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin

Gereği neyse ben de komuta kadememizi toplayacağım ve manevi tazminat davasından tut, diğer her noktada bunlara davayı açacağız. Tüm komuta kademesinin hemen davayı açmalarını Milli Savunma Bakanım dahil kendilerinden isteyeceğim. CHP Genel Başkanı, ne kadar erken kendine gelirse hem partisi hem de ülkemiz siyaseti itibarıyla o derece faydalı olacaktır. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar, çok yakında bu sefer kendisi için çalmaya başlayacaktır."

Özgür Özel ne demişti?

Özel, grup toplantısındaki konuşmasında mezuniyet törenlerinde subay yeminini okuyan beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmelerine de değinmişti.

Özel, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan Korgeneral Tevfik Algan'ın bu ihraçlara şerh koyduğunu belirterek, Algan'ın kendisine yapılan baskılar sonucunda görevinden ayrıldığını iddia etmişti.

CHP Genel Başkanı, "O süreçte Algan'a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum" diyerek ve isimlerini vererek TSK yöneticilerini eleştirmişti:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum: Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız."

Özel, bu süreçte TSK içinde mobbing yaşandığını da iddia etmişti:

"Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarından duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum."